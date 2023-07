“Um filme do caraças” marca regresso de Herman José e José Pedro Gomes ao cinema

A nova comédia de Hugo Diogo, “Um filme do caraças”, junta Pedro Alves, Eduardo Madeira, José Pedro Gomes e Herman José no cinema.

Realizado por Hugo Diogo, “Um filme do caraças” junta no elenco Pedro Alves, Eduardo Madeira, Herman José e Ana Arrebentinha, que “irá interpretar uma história que tem tanto de bizarro como de divertido”, segundo refere o comunicado.

Nesta película, Pedro Alves interpreta Oscar Pina, “realizador de filmes para adultos, que, num acaso, se vê em mãos com a realização de um filme artístico”. Eduardo Madeira fica a cargo de dois papéis: Zé Cavalo, estrela maior de filmes pornográficos, que ajuda o seu amigo nesta aventura, e Mário Carneiro, um pretensioso ator de cinema.

Ana Arrebentinha é Cláudia Milhafre, uma musa do cinema, e José Pedro Gomes, o produtor. Este filme marca também o regresso de Herman José ao cinema, que chega para interpretar Renato Pires de Amorim, um aclamado realizador.

A antestreia acontece a dia 7 de agosto, no Arrábida Shopping, pelas 21.30 horas, em Gaia, e no dia 8 de agosto, no Colombo, ao mesmo horário, em Lisboa. A antestreia contará com diversas figuras públicas, entre o elenco e convidados.

O filme chega às salas de cinema a 17 de agosto.