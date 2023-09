Uma noite cheia de glamour. Veja os looks dos famosos nos VMA 2023

Os MTV Video Music Awards aconteceram no Prudential Center em Newark, Nova Jersey, EUA. Veja quem foram os grandes vencedores da noite e alguns looks.

Esta terça-feira, 12 de setembro, realizaram-se os MTV Video Music Awards em Newark, Nova Jersey, EUA. Taylor Swift foi a grande vencedora da noite, com nove prémios, mas o destaque vai, também, para Shakira que venceu o galardão Mickael Jackson, criado em homenagem ao rei da pop.

O Prudential Center encheu-se de glamour e boa disposição, numa noite em que foram vários os artistas que subiram ao palco, quer para receber prémios, quer para realizar performances.

Demi Lovato, Bebe Rexha, Nelly Furtado e Taylor Swift apostaram no preto. Numa altura em que Nelly Furtado lançou um novo single com Timbaland e Justin Timberlake, a cantora optou por um vestido com decote recortado nas costas.

As transparências e as rendas também estiveram presentes em vários looks, nomeadamente Nicki Minaj, Anitta e Selena Gomez. Apesar das transparências, Nicki Minaj e Selena Gomez optaram por tons vibrantes, ao contrário de Anitta que desfilou um longo vestido em tons nude.

Olivia Rodrigo optou por um vestido metalizado, em tom prata, mas não foi a única. Na chegada, Shakira utilizou, também, um vestido metalizado, mas acabou por trocar no fim da noite. Para os fotógrafos, exibiu as estatuetas que arrecadou durante a cerimónia.