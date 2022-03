Vencedor da Eurovisão 2021 nega ter consumido drogas em direto

Os Måneskin foram os vencedores da Eurovisão 2021, em Roterdão, nos Países Baíses. No entanto, os italianos estão a ser notícia por, alegadamente, o vocalista ter consumido drogas, em direto. A banda já desmentiu.

Enquanto estavam à espera de saber os resultados, os representantes de Itália apareciam regularmente na emissão em direto, tal como os restantes 26 concorrentes da grande final.

A certa altura, o vocalista da banda surge dobrado junto à mesa, deixando a impressão para a Imprensa de que estaria, alegadamente, a consumir drogas. A organização do certame já entrou em contacto com o grupo que desmentiu as alegações.

“O grupo rejeitou veementemente as alegações de uso de drogas e o cantor em questão será submetido a testes voluntariamente”, pode ler-se na nota divulgada pelos organizadores do festival.

A ex-diretora de Programas da TVI, Filipa Garnel, já reagiu ao episódio, através do perfil de Facebook: “É bom que se apure se o que um dos membros da banda italiana está a fazer é o que parece. Porque se realmente estiver a drogar-se, ali, em frente ao mundo inteiro, é bom repensar-se esta vitória. Moralismos à parte, é este o exemplo que o festival da Eurovisão quer dar aos milhões de pessoas, espalhados pelo mundo, que assistem a este espetáculo?”

Nesta 65.º edição, que terminou com a vitória de Itália e da canção “Zitti e buoni”, Portugal ficou em 12.º lugar com o tema “Love is on My Side”, interpretado pelo grupo The Black Mamba.