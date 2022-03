Will Smith pede desculpa a Chris Rock após agressão nos Óscares: “Estou envergonhado”

Will Smith pediu desculpa publicamente ao ator Chris Rock depois de lhe ter dado uma bofetada, em direto, na 94.ª edição dos Óscares, por este ter feito uma piada sobre o cabelo da mulher do artista, Jada Pinkett Smith.

O ator norte-americano recorreu ao perfil de Instagram para publicar um pedido de desculpa após a agressão ao comediante que se preparava para apresentar o Melhor Documentário.

“A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. O meu comportamento de ontem à noite nos prémios da Academia foi inaceitável e injustificável. As piadas a meu cargo fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica da Jada foi demasiado duro de aguentar e reagi emocionalmente”, começou por escrever.

“Gostava de te pedir desculpas publicamente, Chris. Errei e pisei o risco. Estou envergonhado. As minhas ações não são indicativas do homem que pretendo ser. Não há lugar para violência num mundo de amor e bondade”, afirmou.

“Gostaria também de pedir desculpas à Academia, aos produtores do espetáculo, ao público presente e às pessoas que assistiram de casa. Gostava de pedir desculpa à família Williams por ter manchado o legado deles com o meu comportamento. Sou um trabalho em progresso”, rematou.

Lembre-se que quando Chris Rock fez uma piada sobre o cabelo rapado de Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia, uma doença que a fez perder o cabelo, Will Smith levantou-se e deu uma chapada ao humorista deixando a sala de espetáculos dos Óscares em silêncio.

Várias caras conhecidas repudiaram o comportamento de Will Smith, que na mesma noite recebeu o prémio de Melhor Ator, com o filme “King Richard”. “Tirem-lhe o Óscar”, apelou Cláudio Ramos.