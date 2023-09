Woody Allen: Rubiales, o abuso sexual e a vinda a Portugal

Woody Allen chega a Portugal para atuar com a banda de jazz a partir desta quatra-feira, 13 de setembro, e para falar sobre o seu filme “Manhattan” com Ricardo Araújo Pereira.



O caso de Jenni Hermoso e Rubiales tomou conta da imprensa durante semanas. Entre o pedido de desculpas do dirigente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ao despedimento deste, muito se falou sobre a situação. Tanto, que o tópico chegou ao Festival de Cinema de Veneza.

Woody Allen foi questionado sobre o caso e incitado pelo jornal espanhol “El Mundo” a dar a sua opinião sobre o caso. O realizador afirmou que Rubiales devia um pedido de desculpas à atleta, uma vez que se trata de um beijo não consentido. Contudo, não achou que era necessário o afastamento do dirigente da RFEF.

Allen desvalorizou a situação, dizendo que “foi só um beijo”. “É difícil compreender que uma pessoa possa perder o emprego e ser penalizada dessa forma por ter beijado alguém”, afirmou ainda.

“O beijo na jogadora de futebol foi errado, mas não incendiou uma escola. Ele não a violou, foi só um beijo e ela era uma amiga”, disse ainda.

Os comentários do realizador fizeram surgir diversas críticas na Internet e que trouxeram novamente à tona as acusações de abuso sexual contra Woody Allen.

O realizador foi acusado de abusar sexualmente de Dylan, uma das filhas que adotou com Mia Farrow. As denúncias relatam que o também ator apalpou a filha de sete anos. Allen negou todas as acusações feitas e alegou que a ex-mulher inventou para se vingar pelo facto de este a ter deixado.

Apesar de tudo, Dylan Farrow utilizou as redes sociais para falar do caso. “Decidi que autorizaria a exibição na esperança de que a voz da pequena Dylan possa ajudar outros que estão a sofrer em silêncio, que eles se sintam compreendidos e não se sintam sozinhos Espero que este vídeo ajude nos ajude a todos a permitir que segredos dolorosos saiam com segurança dos seus esconderijos, para que possamos seguir com força e paz. Sem qualquer vergonha, sem medo, sem tristeza e sem silêncio”.

Mesmo com as acusações, nada conseguiu ser provado. Woody Allen também alega que Mia Farrow fez uma “lavagem cerebral” à menina.

O realizador com anos de carreira e algumas polémicas pelo meio estará em Portugal. Há anos que acompanha o grupo “New Orleans Jazz Band” pela paixão que tem pela música e vai atuar no Porto, no Super Bock Arena, dia 13, e em Lisboa, no Campo Pequeno, dia 14.

Contudo, antes dos concertos, Allen estará na Cinemateca à conversa com Ricardo Araújo Pereira, onde irá falar sobre filme “Manhattan” e a película será projetada.