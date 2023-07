Zulmira Ferreira terá tido casamento terminado por telefone, revela comentador

Flávio Furtado revelou novos detalhes da separação de Zulmira Ferreira. Jesualdo Ferreira terá pedido o divórcio pelo telefone.

Ao fim de 33 anos de casados, o casamento de Jesualdo e Zulmira Ferreira acabou. A separação do casal aconteceu nos últimos meses, numa época em que a “socialite” ainda se encontrava de luto pelo filho, que faleceu no final do ano passado.

Poucos detalhes foram revelados sobre o divórcio, contudo, Flávio Furtado avançou com mais informações. Na madrugada desta terça-feira, dia 18 de julho, no “TVI Extra”, o apresentador contou pormenores da separação.

“Os últimos meses para a Zulmira não foram fáceis, que é perder um filho e depois ver uma relação terminada… e da maneira que terminou. O filho é enterrado, sete meses depois, depois de sete meses de silêncio, fazer um telefonema e dizer-lhe ‘olha, só vais escutar, quero o divórcio’. E nunca mais ela o viu na vida, até hoje. Nem sequer no sítio onde formalizaram o divórcio ele esteve presente”, contou Flávio.

O apresentador do programa do quarto canal avançou ainda: “A Zulmira ainda hoje não sabe o que é que aconteceu. Um marido que, 33 anos depois, termina um casamento por telefone? Eu não estou a julgá-lo, mas a verdade é que, enquanto pessoa que gosta muito dos dois, faz-me muita confusão como é que se termina uma relação de 33 anos com uma chamada telefónica”.