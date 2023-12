“A Minha Casinha”: Veja fotografias da antestreia do filme

A antestreia do filme “A Minha Casinha”, de António Siqueira, que decorreu no UCI Cinemas, no El Corte Inglés, em Lisboa, contou com caras conhecidas.

Esta terça-feira, dia 12 de dezembro, decorreu no UCI Cinemas, no El Corte Inglés, em Lisboa, a antestreia do filme “A Minha Casinha”, filme realizado por António Siqueira.

A película é uma “comédia dramática sobre uma família portuguesa do interior cuja vida é virada do avesso quando o filho mais velho decide emigrar para estudar em Londres. Uma visão atual sobre as novas dinâmicas familiares do século XXI, envolta em peripécias, emoção e bom humor”.

O filme, que conta no elenco com nomes como Beatriz Frazão, Elsa Valentim, Sara Barradas e Ricardo de Sá, é vencedor do Prémio do Público no Austin Film Festival de 2023.

Na antestreia várias figuras públicas marcaram presença. Beatriz Frazão, Elsa Valentim, Miguel Frazão, Sara Barradas, Ricardo de Sá, José Raposo, Rodrigo Paganneli e Manuel Marques foram algumas das celebridades presentes.