Várias caras conhecidas reuniram-se para a abertura do Natal do El Corte Inglés, em Lisboa. Os filhos mostraram-se encantados com as luzes.

O Natal chegou ao El Corte Inglés, em Lisboa, e ontem, pelas 19.00 h, a árvore acendeu pela primeira vez as suas luzes.

O ambiente foi de fantasia, contando com duendes, a rena Rodolfo e diversos animadores que coloriram e fizeram sonhar quem lá passou.

O mercado de Natal dura entre 23 de novembro e 24 de dezembro, contando com muitas animações e surpresas.