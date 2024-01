Cláudia Jacques brilha na passarela de desfile inclusivo de Rafael Freitas

Foi neste sábado que Rafael Freitas apresentou um desfile inclusivo e luxuoso. Cláudia Jacques pisou a passarela do estilista.

A Alfândega do Porto, situada nas margens do rio Douro, recebeu, este sábado, 20, cerca de cinco mil pessoas para um desfile de Rafael Freitas.

O designer apresentou uma coleção luxuosa, com cor e espaço para a inclusão, com modelos de várias idades, formas físicas e com mobilidade reduzida. De caras conhecidas, Cláudia Jacques pisou a passarela com criações do designer.

“O desfile? Numa palavra: Soberbo! Foi incrível ver uma multidão de pessoas vibrantes a torcer. Superou todas as expectativas! Obrigado a todos os que estiveram presentes”, disse Rafael Freitas.