Cláudia Jacques brilha no baile de Natal de Rafael Freitas

Cláudia Jacques, conhecida relações públicas, brilhou no baile de Natal de Rafael Freitas. Noite ficou marcada pelo “glamour”.

No passado dia 15 de dezembro o costureiro Rafael Freitas foi o anfitrião, juntamente com Carlota Gonçalves, embaixadora da marca e o CEO Abel Gonçalves, de um jantar de Natal no emblemático Hotel Infante Sagres, no Porto.

Este evento destacou-se pela elegância dos convidados que se vestiram a preceito com

“looks” do “couturier” e a generosidade de todos os que se uniram para abraçar duas instituições (Patinhas sem Lar e a Abraço).

A relações públicas Cláudia Jacques também marcou presença no evento com o charme e a sofisticação já habitual.

O evento teve como parceria para os donativos a Ourivesaria Rocha Monteiro, Antiguidades Bricabraque, Ana Martins Beauty Clinic, Encantos da Quinta – vinhos Quintino e Rafael Freitas Concept.

O entretenimento esteve a cargo da cantora e atriz Cátia Tavares e o Dj Carlos Villas.

Uma noite de glamour, solidariedade e amor brilhou na cidade Invicta.