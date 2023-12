Cláudia Jacques organiza chá das quatro e dois dedos de conversa

A conhecida relações públicas Cláudia Jacques organizou um chá das quatro e dois dedos de conversa na confeitaria Villacake, em Vila do Conde.

Com o Natal à porta, sucedem-se as reuniões de amigos para dois dedos de conversa e foi exatamente no convívio que a relações públicas Cláudia Jacques pensou quando reuniu na confeitaria Villacake, em Vila do Conde, muitas caras conhecidas.

“É um lembrete de que, no meio de toda a azáfama, o verdadeiro significado do Natal reside na serenidade, no calor humano e na partilha de momentos especiais”, diz a RP, em comunicado.