Claudia Leitte, Bell Marques e Grupo Menos é Mais no North Festival

No dia 26 de maio, sobem ao palco do North Festival três nomes da indústria musical brasileira: Claudia Leitte, Bell Marques e Grupo Menos é Mais.

Com o verão, chegam os festivais. O North Festival é o pontapé de arranque para os festivaleiros e, depois de terem sido anunciados Keane, Tom Odell e Myke Towers, chega agora a vez dos artistas brasileiros.

Claudia Leitte, Bell Marques e Grupo Menos é Mais sobem ao palco no dia 26 de maio. Ao contrário das edições anteriores, o festival, que tem parceria com o JN, acontece no Parque de Serralves do Porto entre os dias 24 e 26 de maio.

Recorde-se que, no ano passado, o festival também teve um dia dedicado à música brasileira, com Ivete Sangalo, Gustavo Mioto e Ana Castela. O recinto da Alfândega encheu-se de fãs que vieram de vários pontos do país.