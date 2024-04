Laura Figueiredo deixa mensagem especial a Mickael Carreira

Este fim de semana, Mickael Carreira subiu aio palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Nas redes sociais, Laura Figueiredo deixou uma mensagem especial.

Depois de um período afastado, Mickael Carreira regressou este fim de semana aos palcos, com um concerto esgotado no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Nas redes sociais, Laura Figueiredo partilhou algumas imagens e mostrou-se orgulhosa do percurso do intérprete de “Caladinho” ou “Pelos Cantos do Mundo”.

“Amor… Paixão… União… A tua felicidade é também a minha, sei o quanto te dedicas, trabalhas duro e o quanto sonhas e corres atrás dos teus sonhos amor”, escreveu na legenda da publicação. “Que a vida nos permita continuar este caminho bonito lado a lado!”, completou.

Recorde-se que o casal tem dois filhos em comum: Beatriz, de seis anos, e Gabriel, que nasceu em julho de 2023.