Lara Afonso de luto pelo pai: “Dança muito aí em cima”

Foi através das redes sociais que Lara Afonso anunciou a morte do pai. A comunicadora partilhou um vídeo antigo, onde ambos surgiam a dançar.

A semana arrancou triste para Lara Afonso: nas redes sociais, a comunicadora anunciou a morte do pai, de quem era bastante próxima.

Lara partilhou um vídeo antigo, onde ambos surgiam a dançar. “O melhor do mundo, sempre! Dança muito aí em cima, sim?”, escreveu nas histórias do Instagram.

No Dia do Pai, 19 de março, a artista declarou-se ao progenitor. “Aquele que nunca me faltou! Que me ensinou que a vida é muito mais bonita com amor, alegria no coração e música para cantar e dançar!”, referiu, na altura.