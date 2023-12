Famosas reúnem-se à volta da mesa para almoço de Natal do El Corte Inglés

Com as festividades a chegar, várias figuras públicas juntaram-se para um almoço de Natal organizado pelo El Corte Inglés.

Já no mês de Natal, vários são os jantares e festas que são realizados para celebrar a chegada das festividades. Para assinalar a época festiva, o El Corte Inglés decidiu organizar um almoço de Natal, que reuniu diversas figuras públicas.

Várias foram as famosas que se reuniram à volta da mesa, no restaurante Las Nubes, para degustar diversos pratos natalícios. Além do almoço, também houve uma troca de presentes.

A influenciadora Sofia Reis, conhecida por “Mexiquer”, a relações-públicas Tristana Esteves Cardoso, Andreia Rodrigues, Filipa Gomes e Inês Folque foram algumas das figuras públicas presentes.