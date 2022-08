Famosos brindam ao verão na festa da Somersby no El Corte Inglés

A Somersby uniu-se ao Gourmet Experience e celebrou o bom tempo com um sunset no rooftop. O evento contou com várias figuras públicas.

Na passada quinta-feira o rooftop do Gourmet Experience, no piso 7 do El Corte Inglés, em Lisboa, encheu-se de cor com os diversos cocktails da Somersby e com um ambiente fresco de verão, ao som do dj Señor Pelota.

O evento contou com a presença de várias figuras públicas que quiseram celebrar o verão num dos mais emblemáticos rooftops de Lisboa. A relações públicas Tristana Esteves Cardoso recebeu Quimbé, Heitor Lourenço, João Soares, Joana Cruz, Cuca Roseta, Manuela Couto, entre outros.