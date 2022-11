Famosos celebram 21 anos da agência GLAM

A agência GLAM, de Beatriz e Luís Lemos, celebrou 21 anos com muitos famosos e mudança da imagem.

A empresa, que representa várias caras conhecidas do público, celebrou mais um aniversário. Desta vez, a agência Glam acredita que é a altura “ideal” para fazer uma “renovação”.

“21 anos depois, a agência acredita que é o momento ideal para uma renovação, e pretende que a nova imagem reflita a realidade atual da Glam, a sua evolução, amadurecimento e o seu posicionamento num mercado cada vez mais competitivo”, pode ler-se em comunicado.

“Não é cortar com a história e com o caminho, é afirmação, com mais força e mais confiança no acompanhamento do mercado. Com a nova imagem, a Glam quer transmitir evolução, modernidade, simplicidade e elegância”, conclui a nota.

Na celebração da empresa estiveram caras conhecidas como Ana Guiomar, Cláudio Ramos, Cifrão, Tânia Ribas de Oliveira, Afonso Vilela, Diogo Faria, Pedro Fernandes, Ana Marques, Miguel Costa, Pedro Sousa, entre outros.