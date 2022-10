Famosos juntam-se na Vogue Fashion Night In

Várias caras conhecidas estiveram na Vogue Fashion Night In, que decorreu na Galleria do NorteShopping, no Porto.

O evento que aconteceu a 20 de outubro celebrou as novas coleções outono/inverno, trouxe ofertas e uma exposição em realidade aumentada, além da vertente solidária pela Associação Corações com Coroa, de Catarina Furtado.

A Vogue Fashion Night In teve início marcado para as 18h30, começando com um DJ e saxofonista, até às 19h30, seguido de um concerto de uma hora com a cantora e influenciadora Carol Curry. Até às 22h00, a animação foi garantida por um DJ.

Os apresentadores Sónia Araújo e Ruben Rua e os atores Lourenço Ortigão, Mariana Monteiro e Cláudia Vieira, entre outros nomes, marcaram presença no evento no centro comercial no Norte.