Famosos juntam-se para celebrar os cinco anos do Jamie’s Italian

O restaurante Jamie’s Italian, no Príncipe Real, em Lisboa, celebrou cinco anos e diversas caras conhecidas juntaram-se para comemorar a data.

Depois de ter completado o quinto aniversário, no passado dia 26 de janeiro, a celebração aconteceu com a apresentação do novo Cocktail 5 e uma carta repleta de novas propostas para o público.

Durante a manhã desta quarta-feira, 1 de fevereiro, Vanessa Oliveira, Joaquim Horta, João Moleira, Patrícia Carvalho, Pedro Fernandes e Fernando Alvim tiveram a oportunidade de aprender a fazer o novo Cocktail 5, inspirado no aniversário.

Além deste cocktail comemorativo, os convidados tiveram a oportunidade de experimentar os novos pratos da carta. Neste menu, o objetivo é “acompanhar um estilo de vida saudável”.

“Os ingredientes são de excelência, provenientes de fornecedores italianos e portugueses que partilham da ideologia do famoso chef Jamie Oliver e que que respeitam e promovem a sustentabilidade”, pode ler-se em comunicado.