Famosos juntam-se para jogo de futsal solidário

Várias caras conhecidas juntaram-se Pavilhão do Grupo Desportivo de Sesimbra para um jogo de futsal solidário no âmbito da Luta Contra o Cancro da Mama, em parceria com a Associação 4 Estações.

Luís Marvão, Rui Pedro, Fernando Semedo, Filipe Gonçalves, Yannick Djaló e Madjer foram alguns dos famosos que se deslocaram no passado sábado, 18 de fevereiro, até Sesimbra para contribuir na Luta Contra o Cancro da Mama.

A entrada do evento foi livre e as pessoas davam o que conseguissem. À venda estiveram rifas, no valor de dois euros, para sortear camisolas autografadas do Sporting, Benfica e Seleção Nacional. O valor total foi entregue para dar apoio à luta contra o cancro.

O Futebol Solidário é iniciativa que surgiu por parte de Sandro Giovetti e Mário Jardel, que tem origens em bairros sociais e perceberam que era “importante e urgente” arregaçar as ajudar as pessoas, segundo um comunicado divulgado pela organização.