Famosos juntam-se para o lançamento da nova Instax Square Link

Várias caras conhecidas marcaram presença no evento de lançamento da nova Instax Square link, da marca Fujifilm.

No passado dia 17 de novembro, a marca de câmaras instantâneas contou com a presença de diversas figuras públicas e influenciadores digitais no evento de apresentação da nova Instax.

Numa manhã em que foram conhecidas todas as funcionalidades da nova impressora estiveram convidados como Bárbara Tinoco, Fernando Fernandes, Rita Ferro Rodrigues e Madalena Brandão.

Joana Cruz, Tiago Aldeia, Inês Folque, Beatriz Costa, Ana Marta Contente e Beatriz Silva também marcaram presença.