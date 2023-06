Famosos marcam presença no jantar VIP da experiência “Le Petit Chef”

O Sheraton Lisboa Hotel & Spa promoveu uma experiência internacional, “Le Petit Chef”, que conta com o chef de cozinha mais pequeno do mundo.

O Sheraton Lisboa Hotel & Spa promoveu uma experiência internacional do “Le Petit Chef”. O espetáculo digital conta com a presença do chef mais pequeno do mundo que, na mesa do conceituado restaurante do hotel, “vive cinco aventuras únicas que resultam nos cincos pratos da refeição”, lê-se em comunicado.

No jantar VIP de dia 22 de maio estiveram presentes figuras públicas como Liliana Filipa, Marta Andrino e Francisco Amaral, Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira (“Ben”), Olívia Ortiz, Mel Jordão, Inês Folque, Ana Rita Clara, Joana Cruz, Nazaré e Eduardo Pinela, Marta Faial, Diogo Lopes e Diana Marquês Guerra e Maria Dominguez.

A experiência gastronómica, aliada a um cinema de videomapping em 3D projetado no próprio prato, acontece de terça a domingo às 20 horas no Lobby Bistro do Sheraton Lisboa Hotel & Spa.