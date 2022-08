Fernanda Serrano, João Mota e José Carlos Pereira juntam-se em festa no Algarve

Várias caras conhecidas juntaram-se para festejar o 14.º aniversário do Monte Santo Resort, no Algarve. Os famosos tiveram direito a uma atuação dos Tribute to Gipsy Kings.

Fernanda Serrano, Carina Caldeira, Inês Mendes da Silva, José Carlos Pereira, João Mota, Iva Lamarão e Sofia Nicholson marcaram presença no evento que decorreu no dia 1 de agosto na unidade hoteleira Monte Santo Resort, no Carvoeiro, Algarve.

“É de vital importância voltar a celebrar o nosso aniversário com os parceiros, clientes e colaboradores. Depois de dois anos tão difíceis, esta data marca o regresso à festa que arranca o verão no Monte Santo Resort”, referiu Patricia Correia, diretora-geral do Monte Santo Resort.

O evento teve início às 19.30 H com um cocktail de boas-vindas no terraço do Resort, seguido por um jantar dividido em quatro momentos e servido na esplanada junto à piscina principal.

Depois de o bolo de aniversário ter sido servido, os Tribute to Gipsy Kings animaram os convidados.