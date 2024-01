Figuras públicas deliciam-se com jantar dos “chefs” Kiko e Henrique Sá Pessoa

Os “chefs” Kiko e Henrique Sá Pessoa travaram uma batalha amigável para recriar pratos exclusivos que serviram de jantar para os convidados presentes.

Uma batalha (amigável) entre “chefs”. Foi o que aconteceu no Gourmet Experience, no El Corte Inglès, em Lisboa. O “chef” Kiko e o “chef” Henrique Sá Pessoa desafiaram-se para recriar pratos exclusivos para dar as boas-vindas ao novo ano.

Da batalha, surgiu um jantar, preparado a quatro mãos para os convidados presentes. Tristana Esteves Cardoso, Lucas Dutra, Cátia Nobre e Marcos Pinto foram algumas das figuras públicas que marcaram presença e puderam se deliciar com as iguarias dos “chefs”.