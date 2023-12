Figuras públicas marcaram presença no Open Day de Natal da Prénatal

A Prénatal realizou um Open Day de Natal para celebrar a chegada das festividades. Várias figuras públicas marcaram presença.

Com um cenário natalício, a Prénatal realizou um evento para celebrar a chegada das festividades. No Open Day Natal 2023, várias celebridades marcaram presença e puderam ver vários dos produtos da marca dedicada ao universo maternal.

Custódia Galego, Inês Folque, Joana Câncio, Marta Andrino, Patrícia Candoso e Rui Santos foram algumas das celebridades que estiveram no evento.

De relembrar que, ainda no passado mês de outubro, a Prénatal abriu uma loja no Gaiashopping, em Vila Nova de Gaia, no Porto.