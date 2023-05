“Glam Comedy Night”: Porto recebe espectáculo onde o riso é a personagem principal

No dia 22 de setembro chega ao Porto a “Glam Comedy Night”, um espetáculo de comédia que conta com vários veteranos da área.

A Invicta prepara-se para receber um espetáculo onde o riso, o humor e a boa disposição andam de braços dados.

No dia 22 de setembro acontece, na Super Bock Arena, a “Glam Comedy Night”, um “duelo de titãs”, produzido pela agência Glam Celebrity, onde os apresentadores Miguel Costa, Pedro Fernandes, Rui Unas e o eterno Gato Fedorento, Tiago Dores, desafiam os mestres do “stand up comedy” Fernando Rocha, Pedro Alves e João Paulo Rodrigues, os míticos “Quim Roscas” e “Zeca Estacionâncio”.

Ainda no rescaldo do espetáculo, irá ocorrer uma “after party” com a assinatura dos “Insert Coin”, de João Paulo Sousa, onde os grandes êxitos dos anos 90 são a estrela principal.

Os bilhetes já estão à venda nos pontos de venda oficiais.