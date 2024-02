Globo reúne celebridades para festejar o Carnaval

Lisboa foi o palco de uma festa de Carnaval da Globo que divertiu os presentes na noite da passada sexta-feira.

O evento, realizado para celebrar a transmissão em direto do carnaval brasileiro no canal Globo e na plataforma de “streaming” Globoplay, foi um espetáculo de música, animação, cor, dança e emoção.

Realizada no The One Palácio da Anunciada, a festa contou com a presença de várias figuras públicas, tais como Pedro Mafama, Eduardo e Joana Madeira, Blaya, Fátima Lopes, Nélson Évora, Bruna Alvim, Laura e Lucas Dutra, Wanda Stuart, Diogo Carmona, Marta Gil, Henri Pagnoncelli, Catarina Siqueira e Igor Marchesi, entre muitos outros.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a atuação ao vivo de um grupo de samba, que levou todos os presentes a mergulharem na magia e na tradição do Carnaval brasileiro. A alegria contagiante dos ritmistas e das passistas fizeram com que os presentes se sentissem transportados diretamente para o sambódromo.