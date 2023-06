Jardim do Torel recebe “Arraial de São Cajó” no dia 13 de julho

O “Arraial de São Cajó”, organizado pela produtora Coyote Vadio e pela New Sheet, acontece no Jardim do Torel, em Lisboa, no dia 13 de julho.

O Jardim do Torel, em Lisboa, recebe no próximo dia 13 de julho, pelas 19 horas, o “Arraial de São Cajó”, um evento dedicado à série “Pôr do Sol” que antecede a estreia do filme “Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó”.

O Jardim do Torel vai encher-se de boa disposição com atuações da banda Jesus Quisto, Toy e Turb’o Baile. Os presentes vão poder “comer sardinhas e matar saudades das personagens”, pode ler-se em comunicado.

O “Arraial de São Cajó”, organizado pela produtora Coyote Vadio e pela New Sheet, tem o apoio da Junta de Freguesia de Santo António, e contará com o elenco de “Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó”.

Os bilhetes têm o custo de dez euros com uma cidra incluída e podem ser adquiridos na página de Instagram da Coyote Vadio.