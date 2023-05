LEGO anuncia novo projeto no Cinema São Jorge, em Lisboa

O grupo LEGO lança, pela primeira vez, uma série televisiva inspirada nos sonhos dos mais pequenos e uma linha nova de brinquedos.

A LEGO DREAMZzz é a primeira linha do grupo LEGO “verdadeiramente inspirada na forma como as crianças sonham”, revelaram em comunicado de imprensa.

Além dos famosos brinquedos LEGO, que se montam, desmontam e encantam gerações, a LEGO DREAMZzz será, também, uma série televisiva que acompanha as aventuras de Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, cinco amigos que entram para uma agência secreta e aprendem a colocar a imaginação à prova para viajar até ao Mundo dos Sonhos.

Os primeiros episódios e a nova gama de brinquedos ficam disponíveis esta segunda-feira, 15 de maio, às 17 horas. Em agosto o projeto irá ter continuidade, com mais episódios. Para ver a primeira temporada da série, basta aceder ao canal de Youtube da LEGO ou à plataforma de “streaming” Netflix.

A apresentação da LEGO DREAMZzz ocorreu no Cinema São Jorge, em Lisboa, e contou com caras bastante conhecidas como Ana Marta Ferreira, Catarina Beato, Ricardo Raposo, entre outros.

O grupo LEGO anunciou, também, a oportunidade de as crianças se tornarem um “Chief Dream Creator”. “Como ‘Chief Dream Creator’, o objetivo das crianças será promover a criatividade dos sonhos dentro da empresa e difundir os aspetos criativos positivos que sonhar pode ter para os jovens em todo o mundo”, lê-se em comunicado.

As inscrições estarão oficialmente abertas entre 20 de maio e 20 de junho, para crianças entre os seis e os 12 anos, no site oficial da marca. Os participantes terão a oportunidade de viajar até à Dinamarca, terra natal do grupo LEGO, onde irão realizar vários workshops.