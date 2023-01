O North Festival está de regresso e Robbie Williams é cabeça de cartaz

Robbie Williams vai regressar a Portugal e, pela primeira vez, atua no Norte do país. A voz de “Candy” é cabeça de cartaz do North Festival 2023.

O festival, que irá decorrer em maio, na Alfândega do Porto, e tem a parceria do JN, conta com a atuação do cantor britânico que celebra 25 anos de carreira com a digressão mundial “XXV”.

Em declarações ao JN, Jorge Veloso, diretor do North Festival, revelou estar “muito entusiasmado” com a atuação de Robbie Williams.

O intérprete, de 48 anos, iniciou esta digressão no Reino Unido, no ano passado, pouco depois de lançar o álbum homónimo em setembro.

De notar ainda que este é um trabalho de revisitação de carreira repleto de grandes êxitos como “Angels”, “Feel”, entre outros. No entanto, o novo trabalho do cantor não se faz só de clássicos e tem faixas novas como “Lost”.