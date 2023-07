“Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó”: Veja os famosos que marcaram presença na antestreia

A antestreia do filme “Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó” decorreu esta terça-feira, 25 de julho, em Lisboa e contou com caras conhecidas.

A antestreia do filme “Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó” decorreu esta terça-feira, 25 de julho, no Cinema de São Jorge, em Lisboa e contou com a presença de caras bastante conhecidas.

A produção portuguesa, que contém um talentoso elenco, chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 3 de agosto. A película conta a história da família Bourbon de Linhaça e do seu bem mais valioso: o Colar de São Cajó. A peça atravessou gerações e esconde segredos, maldições e uma lendária receita de bacalhau.

A apresentadora Rita Ferro Rodrigues recorreu, inclusive, às redes sociais para elogiar a produção. “Saí muito orgulhosa do cinema. Ri-me muito… mas o que gostei mais foi de sentir que este filme é uma homenagem aos atores portugueses, aos argumentistas , às nossas equipas técnicas , ao nosso talento, às piadas que só nós percebemos … sem que nada disso signifique um patriotismo bacoco”, escreveu.