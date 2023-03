Rostos conhecidos marcam presença no lançamento da nova série da Lego

“LEGO Friends” é a nova série do Grupo Lego e contou uma antestreia marcada pela presença de vários rostos conhecidos.

Foi no Centro Comercial Colombro, em Lisboa, no passado dia 25 de fevereiro, que o evento decorreu e nomes como Nuno Janeiro, Rodrigo Gomes, Rita Rodrigues, Sofia Correia, Jorge Gabriel, Carolina Deslandes, Ana Luísa Barbosa, entre outros, estiveram presentes.

De notar que passaram dez anos desde o lançamento de LEGO Friends. “O Grupo LEGO decidiu criar uma nova geração de LEGO Friends, com a qual as crianças de hoje se podem identificar melhor. Além de novos sets e novas personagens para conhecer, há também uma série que acompanha as aventuras deste novo grupo de amigos da Heartlake City”, pode-se ler em comunicado.

Carolina Deslandes também se associou ao projeto e é a embaixadora do novo tema LEGO Friends. “Quero, como qualquer mãe, a felicidade dos meus filhos. Mas por mais que eu faça, sei que isso não depende só de mim! E esta nova vida de LEGO Friends ajuda a mostrar como o meio pode ter um impacto positivo na vida das crianças, seja qual for a razão que os faça sentir diferentes ou deslocados”, referiu em nota de imprensa.