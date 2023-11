Veja os famosos que celebraram a chegada do Natal com a LEGO

Para assinalar a chegada do Natal, a LEGO convidou várias celebridades para brincarem com a família.

A cerca de um mês do Natal, a LEGO desafiou diversas figuras públicas, assim como as suas famílias, a explorarem o “superpoder da brincadeira”. Durante a manhã do passado sábado, dia 18 de novembro, várias celebridades brincaram com a família.

O evento aconteceu no Hotel Fortaleza do Guincho, em Cascais, e a manhã do encontro foi “uma festa onde não faltaram muitas construções, desafios e passatempos e muita brincadeira para todas as idades”.

Entre os vários famosos presentes estiveram Jorge Gabriel, Wandson, Pedro Granger, Inês Folque, Cláudia Borges, Quimbé, Miguel Costa, António e Catarina Raminhos, Adriane Garcia, Ana Marta Ferreira e filho, Vanessa Oliveira e Nuno Markl.