Eduardo Madeira comenta caso de Margarida Corceiro: “Como pai fico fora de mim”

Eduardo Madeira decidiu partilhar, no Instagram, a sua opinião sobre a partilha sem consentimento de fotografias íntimas da atriz Margarida Corceiro.

O humorista mostrou-se preocupado e revoltado com a situação que envolve a jovem de 19 anos.

“ A Margarida Corceiro é uma miúda de 19 anos. É muito bonita. Isso faz com que suscite paixões e ódios fortes e virulentos. Agora foi um energúmeno que decidiu divulgar uma foto íntima porque no passado foi namorado da rapariga. Como pai, como homem e como marido fico completamente fora de mim com estas situações. Que pulhice”, afirmou.