“A gravidez foi uma surpresa”. Jéssica Antunes revela curiosidades acerca da gestação

Jéssica Antunes, antiga participante do “Big Brother”, da TVI, recorreu às redes sociais para abrir uma caixa de perguntas e responder às curiosidades de alguns seguidores.

“Qual foi a vossa reação quando descobriste que estavas grávida?”, questionou um cibernauta. “Ainda que saibamos que quem anda à chuva, molha-se… não estávamos à espera. É um facto que não havia um método contracetivo utilizado neste momento, mas íamos tendo alguns cuidados que nos iam descansando nesse aspeto. A gravidez foi uma surpresa. Ficámos em choque os dois nos primeiros segundos”, respondeu Jéssica.

A ex-“BB” está grávida de três meses e o casal só irá saber o sexo da criança no chá revelação. “Não sabemos ainda. Vamos fazer o chá de revelação como fizemos com o Isaac. O Rui queria muito saber já mas acho giro que o processo seja o mesmo que foi com o Isaac. No entanto tenho um feeling de que é um menino, apesar das gravidez estar a ser completamente diferente”, adiantou.

Recorde-se que o casal conheceu-se durante a participação no “reality show” da TVI, e, em janeiro de 2022, deram as boas-vindas ao primeiro filho. Isaac, de apenas um ano, foi agora “promovido a irmão mais velho”.