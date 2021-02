“A Pipoca Mais Doce” anuncia afastamento das redes sociais

A comentadora do “Big Brother 2020” revelou que vai retirar-se de cena e “desligar a Internet” durante o mês de agosto para “pôr a cabeça no lugar”.

Terminada a experiência no “reality show” da TVI, Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, partilhou a decisão de se afastar das redes sociais no Instagram e garante que regressa em setembro.

“Quase a entrar de férias e a sentir que precisava mesmo era de desligar a Internet durante uns tempos largos. O projeto ‘Big Brother’ teve tanto de bom como de cansativo, porque se a avó já fica de rastos a deitar-se às três da manhã uma vez por ano, imaginem três ou quatro vezes por semana. A isto juntem-lhe treinos todos os dias, trabalho, ‘stand up’, e temos aqui a mistura perfeita para me sentir de rastos mesmo a nível mental”, referiu.

“Este mês vai ser para descansar, voltar a pôr a cabeça no lugar, afastar-me um bocadinho disto tudo. Decidi que não vou treinar, a menos que me apeteça assim mesmo muito, vou descontrair com a alimentação, e depois em setembro logo voltamos aos bons hábitos e rotinas. Deixem-me da mão, que férias são férias e não estou cá para stresses”, acrescentou.

Recorde-se que a “blogger” foi uma das figuras mais mediáticas do “Big Brother 2020”, apresentado por Cláudio Ramos.

