“A Pipoca Mais Doce”: “O Diogo tornou-se preferido pela postura consistente”

A comentadora do “Big Brother 2020” destacou que o ex-concorrente se tornou o favorito pela “postura consistente” que adotou e por “ter mudado radicalmente o paradigma dos concorrentes de ‘reality shows’”.

Depois de ter revelado que queria que Diogo ganhasse o formato da TVI, Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, enumerou os motivos pelos quais o jogador era o seu preferido, destacando a sua inteligência, sentido de humor e carisma.

“Acho que nesta edição houve uma cisão clara na casa. Os concorrentes acabaram por se agregar em dois grupos de acordo com as suas compatibilidades e, claro, os seus valores. […] O Diogo tornou-se no meu concorrente preferido pela postura consistente que adoptou ao longo de todo o jogo e por ter mudado, radicalmente, o paradigma dos concorrentes de ‘reality shows’. De repente percebemos que podemos ter neste tipo de programa pessoas inteligentes, cultas, com sentido de humor, com carisma, com interesses diversificados, bem formadas”, sublinhou no Instagram.

No entanto, admitiu que ficou feliz com a vitória de Soraia. “Mas a minha vitória pessoal foi ter quase todos os ‘Sensatos’ na final. […] Foi ter a Soraia, o Diogo e a Noélia nos primeiros três lugares. Foi uma clara vitória do bem contra o mal e, por isso mesmo, ficaria feliz com a vitória de qualquer um. Quando vi o top 3 senti-me aliviada, porque percebi que estava tudo certo”, acrescentou.

