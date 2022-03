“A Pipoca Mais Doce” assume novo romance após o divórcio

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo público como a “A Pipoca Mais Doce”, confirmou, na passada quinta-feira, que encontrou um novo amor.

A revelação foi feita à revista “Cristina” da qual Ana Garcia Martins é protagonista. Na passada quinta-feira, dia 2 de setembro, Cristina Ferreira partilhou a publicação do mês de setembro na sua página de Instagram onde a notícia foi revelada. Na capa pode-se ler “Conheci uma pessoa incrível”.

A “blogger” também partilhou a imagem no seu perfil de Instagram e os comentários não se fizeram esperar, como o do modelo Luís Borges que respondeu com “emojis”.

Desta forma “A Pipoca Mais Doce” assumiu um novo amor após a separação de Ricardo Martins Pereira, com quem manteve um casamento de dez anos e com quem tem dois filhos em comum, Mateus e Benedita.