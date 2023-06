“A Pipoca Mais Doce” regressa como madrinha da marcha da Madragoa

Ana Garcia Martins, conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, volta às quadras como madrinha da Madragoa. O ex-“BB” António Bravo faz a sua estreia como padrinho da marcha, ao lado da “influencer”.

A entrar no mês das festas populares, as marchas começam-se a organizar e os padrinhos a serem anunciados. E, por mais um ano, “A Pipoca Mais Doce” é a madrinha da marcha da Madragoa. Ana Garcia Martins partilhou a informação no seu Instagram.

Mas a “influencer” não irá representar a marcha sozinha. Este ano, ao seu lado, tem António Bravo. O ex-“BB”, participante do “Big Brother 2021”, foi anunciado padrinho da Madragoa pelas redes sociais da marcha.

“Depois de tantas perguntas, tanta curiosidade e especulação revelamos os padrinhos de 2023. Ana Garcia Martins que regressa para o seu cargo de madrinha que tão bem desempenha e dá-se as boas-vindas a António Bravo”, lê-se na publicação.

“Ontem foi dia de apresentar a marcha da Madragoa, a primeira vez que o trabalho de meses foi mostrado ao bairro. É sempre um momento muito bonito, o primeiro encontro entre os marchantes e os seus, e confesso que me veio uma lagrimita ao olho”, admitiu a “Pipoca” nas redes sociais.

“Porque se é verdade que os marchantes são parte essencial disto tudo, não é menos verdade que o apoio do bairro é meio caminho andando para se marchar com (ainda mais) paixão. Amanhã temos mais um dia importante, a ida ao Altice e a primeira pontuação do júri antes do desfile na avenida. Sou suspeita, mas acho que nossa marcha está incrível e que temos grandes hipóteses de limpar o primeiro lugar. Outra vez. Mas, mesmo que não aconteça, o orgulho já ninguém nos tira. E eu não podia ser uma madrinha mais orgulhosa em cada um deles. Saiam da frente que vai passar a Madragoa!”, rematou.

A “influencer” tem estado, nos últimos dias, num clima de vitória. Além de madrinha da marcha, Ana Garcia Martins foi recentemente anunciada como uma das personalidades com maior notoriedade espontânea em Portugal. E, como grande adepta do Benfica, a “Pipoca” também esteve em festa com a vitória do clube.