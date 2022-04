A primeira viagem de Inês Herédia com os filhos: “Que emoção”

Inês Herédia viajou pela primeira vez com os filhos gémeos, Luís e Tomás, de três anos. A atriz foi com a família até à Madeira.

A intérprete, de 32 anos, já está com os filhos naquela ilha, onde vai passar os próximos dias. A artista escolheu a Madeira para a primeira viagem dos filhos por este ter sido o também seu primeiro destino.

“Foi para a Madeira que viajei pela primeira vez de avião, sempre quis que com eles fosse igual. Já chegámos, que emoção”, confessou Inês Herédia, no perfil de Instagram, depois de ter aterrado no aeroporto da Madeira.

A artista contou ainda como foi o momento da partida no Aeroporto de Lisboa. “O maior erro até agora: comprei kit lápis épicos para pintarem no avião (não estavam afiados e ficaram a olhar). A melhor dica: percorrer aeroportos com ritmo de gente grande porque os miúdos vão felizes da vida montados nas malas”.

Lembre-se que Luís e Tomás são fruto do casamento de quatro anos entre Inês Herédia e a diretora de Conteúdos e Produção da Plural, Gabriela Sobral.

Atualmente, a atriz integra o elenco da novela “Festa é Festa”. Além da artista também fazem parte deste elenco atores como Ana Guiomar Pedro Teixeira, Manuel Marques, Sílvia Rizzo, entre outros.