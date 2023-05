Adeus, loiro: Diana Chaves muda de visual e está ruiva

Diana Chaves aproveitou a chegada do verão para fazer uma mudança de visual. A estrela da SIC deixou o loiro e agora está ruiva.

Diana Chaves recorreu às redes sociais para mostrar o novo visual aos seguidores. “Mudei de tom nas mãos da minha @mafaldaperfeito que cuida do meu cabelo há anos! Com o verão a chegar escolhemos um tom mais quente, o cobre. A cor é linda e o cabelo ficou super brilhante! Adorei o resultado final”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, os cibernautas aproveitaram para deixar alguns elogios.

“Ficou lindíssima”, “Linda! Simplesmente maravilhosa!” e “Linda como sempre”, são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, 13 anos depois, Diana Chaves volta a formar dupla com Marco Horácio no programa “Salve-se Quem Puder”, transmitido pela SIC. A confirmação foi feita pelos próprios através do Instagram.