Agir remove tributo a António Variações do Youtube após pedido dos herdeiros

Agir removeu a homenagem que fez a António Variações no episódio cinco da série “Eulália”, do Youtube, após pedido dos herdeiros do cantor.

O artista, de 33 anos, teve de retirar da plataforma o vídeo em que prestou tributo a António Variações. O intérprete aproveitou para pedir publicamente desculpa aos familiares do cantor.

“A pedido dos herdeiros da obra de António Variações, na representação da sua agência de publishing, Rossio Music Publishing, iremos apagar o episódio cinco da série ‘Eulália’. Uma série musical que visa homenagear artistas e autores que consideramos de maior relevância para a música e para a cultura portuguesa”, começou por explicar.

De seguida, o filho de Paulo de Carvalho e Helena Isabel esclareceu que não houve qualquer intenção de desrespeitar o património de António Variações. “Nunca foi nossa intenção desrespeitar a memória e o legado de António Variações, mas sim enaltecê-lo e dá-lo a conhecer às gerações mais novas”, acrescentou.

“É então, com profunda tristeza, que anunciamos a remoção de imediato do vídeo em questão. Em nome da banda e de toda a equipa, peço desculpa por qualquer transtorno e constrangimento causado”, rematou, referindo que o novo episódio será divulgado no próximo domingo, 25 de julho.

“Eulália” trata-se de uma série, na qual Agir se juntou a três colegas músicos para interpretar temas conhecidos do público. Ao longo dos quatro episódios já publicados no Youtube, o grupo de artistas homenageou Rui Veloso, Lena D’Água, Valter Lobo e Pedro Abrunhosa.