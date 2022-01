Albano Jerónimo revoltado com a representação da Cultura na despesa do Estado

Albano Jerónimo sente-se revoltado com o facto de a pasta da Cultura representar apenas 0.25 por cento da despesa da Administração Central e fez questão de o dizer.

Numa publicação no Instagram, o ator, de 42 anos, mostrou-se indignado com o estado da Cultura em Portugal.

“Cultura em Portugal. 0.25 do OE para a Cultura. Vergonha! Bem-vindos a Portugal”, escreveu.

Recorde-se que de acordo com a proposta de lei do Orçamento do Estado, entregue esta segunda-feira, 11 de outubro, no Parlamento, a despesa prevista da Administração Central para o próximo ano é de 154,642 mil milhões de euros, o que deixa o orçamento do Ministério da Cultura, para os cerca de 20 organismos tutelados, sem RTP, em 0.25% do valor global.