Álbum de Carolina Deslandes utilizado numa escola em São Tomé e Príncipe

Carolina Deslandes revelou, esta quinta-feira, 10 de novembro, que o seu EP “Mulher”, lançado em 2020, está a ser utilizado para abordar a violência doméstica numa escola em São Tomé e Príncipe.

A cantora, de 31 anos, contou que o seu último projeto discográfico dedicado às mulheres está a ser utilizado para ensinar aos mais novos a gravidade da violência doméstica numa escola em São Tomé e Príncipe.

“A violência doméstica é abordada nesta escola em São Tomé, através do ‘Mulher’. Isto é a mensagem a cumprir o seu propósito da maneira mais profunda possível. Foi por isto que o projeto foi desenhado e sonhado”, começou por referir.

De seguida, a artista admitiu ter sido a prenda mais bonita que recebeu nos dez anos de carreira. “É coisa mais bonita que recebi em dez anos de carreira”, afirmou a intérprete portuguesa.

Carolina Deslandes agradeceu às voluntárias que ensinam as crianças nesta escola em São Tomé e Príncipe. “Obrigada de coração às voluntárias extraordinárias que ensinam e protegem estas crianças. Obrigada às crianças por serem sempre o motor do mundo. E obrigada ao Pedro Abrunhosa por me fazer chegar este vídeo lindo”, concluiu.

Atualmente, a cantora encontra-se a ensaiar a peça “A Nova Cinderela no Gelo”. “Toda a gente devia passar por isto uma vez na vida. Aprender a força do grupo, conhecer o outro. Entregar tudo a uma personagem e defendê-la”, disse.

Além da personagem nesta peça, a artista também pode ser vista pelo público no concurso “The Voice Portugal”, da RTP1, no qual tem estado como mentora ao lado de Diogo Piçarra, Mariza Liz e Dino D’Santiago.