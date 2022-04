Alexandra Lencastre assume novo romance e pensa em casamento

Alexandra Lencastre está apaixonada e já surgiu em público com o novo amor. A atriz, de 56 anos, já não esconde a felicidade que sente.

Segundo a revista “Tv Mais”, o novo namorado da artista chama-se Nuno Oliveira e, de acordo com o que a intérprete confessou à publicação, “é uma pessoa muito boa”.

“Ainda me caso”, atirou Alexandra Lencastre, em tom de brincadeira, àquela revista. A mesma publicação adianta ainda que o casal já está junto há algum tempo e que estiveram, recentemente, de férias nos Açores.

Recorde-se que Alexandra Lencastre já teve dois casamentos, primeiro com o ator Virgílio Castelo e depois com o produtor holandês Piet-Hein Bakker, com quem quem tem duas filhas, Margarida, de 24 anos, e Catarina, de 23.