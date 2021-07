Alexandra Lencastre reagiu ao internamento de Rogério Samora

Alexandra Lencastre reagiu publicamente, esta terça-feira, 20 de julho, ao internamento de Rogério Samora que sofreu uma paragem cardiorrespiratória.

A atriz mostrou-se triste com o episódio que ocorreu com o ator. No perfil de Instagram, a intérprete publicou uma fotografia em que aparece ao lado do amigo para assinalar os 38 anos de amizade.

“38 anos de amizade de mil cenas e contracenas. Aventuras, risos e lágrimas. Somos nós sempre!” escreveu Alexandra Lencastre.

Atualmente, Rogério Samora está internado no Hospital Amadora Sintra, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela “Amor, Amor”, da SIC. O ator está “estável, mas com prognóstico reservado”.

Fonte hospital revelou, ao início desta tarde, a evolução do estado clínico do artista da SIC. “O ator Rogério Samora entrou durante a manhã neste hospital e está nos cuidados intensivos cardíacos. Está estável, mas o prognóstico é reservado”, referiram à N-TV.