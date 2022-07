Alice Alves recebe declaração de amor do namorado em dia de festa

Alice Alves completou 35 anos, esta segunda-feira, 4 de julho, e o namorado, Carlos Afonso, deixou uma mensagem de parabéns nas redes sociais.

A apresentadora da TVI, que está a viver a primeira gravidez, fruto do atual namoro, recebeu, no perfil de Instagram, uma declaração de amor rara por parte do chef e companheiro.

“A minha melhor amiga, parceira, companheira, namorada e mulher faz 35 anos. Amo-te, bebé”, escreveu Carlos Afonso, partilhando uma fotografia em que surge o casal. O chef não ficou sem resposta: “Amo-te”, atirou a comunicadora.

Recentemente, Alice Alves agradeceu o carinho que tem recebido desde que anunciou a gravidez: “Vim só agradecer o carinho todo que eu e a Benedita temos recebido aqui pelas redes… Obrigada!”

A apresentadora desvendou o sexo do bebé, em direto, no programa “Em Família”, com Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua. “É uma menina! Muito felizes por revelar o sexo do bebé da nossa Alice”, lê-se na partilha que a TVI fez do momento nas redes sociais.