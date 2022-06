Amber Heard desiludida com a derrota para Johnny Depp: “Não consigo expressar em palavras a desilusão”

Amber Heard ficou desiludida com a derrota no caso de difamação do ator Johnny Depp. A atriz vai ter de pagar 14 milhões de euros ao ex-companheiro.

A intérprete começou por explicar, através de um comunicado, divulgado à Imprensa, que não consegue “expressar em palavras a desilusão” que sentiu com o resultado do caso de difamação.

“Não consigo expressar em palavras a desilusão que sinto hoje. Estou destroçada que a montanha de provas não tenha sido suficiente para enfrentar o poder desproporcional, a influência e o controlo do meu ex-marido”, disse.

“Estou ainda mais desapontada com o que este veredito significa para as mulheres. É um retrocesso. Atrasa o relógio até um tempo em que se uma mulher falasse e denunciasse podia ser publicamente envergonhada e humilhada. Volta atrás na ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério”, prosseguiu na nota divulgada.

“Acredito que os advogados do Johnny foram bem-sucedidos em fazer com que o júri desvalorizasse a questão da liberdade de discurso e em ignorar provas tão conclusivas que nos fizeram ganhar no Reino Unido”, continuou.

“Estou triste por ter perdido este caso, mas estou ainda mais triste por ter perdido um direito que achava que tinha como americana – falar livre e abertamente”, concluiu Amber Heard.

Johnny Depp também já reagiu à condenação. “O meu objetivo era mostrar a verdade, independentemente da decisão final. Devia isso à minha família e aos que me apoiam. Sinto-me em paz ao saber que consegui isso”, afirmou, nas redes sociais.