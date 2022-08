Amiga de Judite Sousa revela indignação com postura da TVI na morte do filho da jornalista

As polémicas que envolvem Judite Sousa e a TVI e CNN Portugal não param. Desta vez, uma amiga da jornalista fez revelações sobre a altura da morte do filho da jornalista.

Em declarações à revista “TV Guia”, uma amiga de Judite Sousa confessou o seu desagrado com o canal quatro devido à postura que adotou com a jornalista após a morte do seu filho, André de Sousa Bessa, em 2014.

“Isto, sim, é que devia merecer revolta e indignação. Nunca se viu em Portugal. A gravação de uma missa de velório. O aproveitamento da morte de um jovem com fins comerciais. Isto, sim, é que é desprezível. Isto, sim, é que remete para princípios e valores”, relatou a amiga da jornalista à publicação.

“Ela estava medicada e não teve perceção de nada. Só há seis meses a Judite tomou conhecimento da peça que passou no ‘Jornal das 8′”, acrescenta ainda. “Se da TVI disserem que ela autorizou, ela não se lembra de nada desses dias. Mas, mesmo que o tivesse feito, essa pergunta nunca poderia ser colocada a uma mãe que acaba de saber que o filho estava em morte cerebral”, afirmou à “TV Guia”.

Recorde-se que Judite Sousa anunciou a sua saída da CNN Portugal nas redes sociais e desde então as polémicas não têm parado.