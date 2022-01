Ana Guiomar começa o ano com passatempo “Mãe, Já Não Tenho Sopa”

A atriz Ana Guiomar lançou um site da página “Mãe, Já Não Tenho Sopa!” com um passatempo que decorre até 12 de janeiro.

A atriz vai oferecer uma grande montra de prémios a quem se aproximar mais do valor final, sem o ultrapassar. São 12 prémios, um por mês, neste novo ano de 2021, para quem gosta de comer, viajar e contemplar.

Os prémios são os seguintes:

Janeiro – 1 viagem aos Açores para 2 pessoas (só voos); Fevereiro – 1 jantar confecionado pela a Ana Guiomar para 4 pessoas; Março – 1 jantar temático num restaurante peruano para 2 pessoas; Abril – 1 tarde num spa num hotel de 4* para 2 pessoas; Maio – 1 curso de fotografia online para mobile; Junho – 1 curso de enologia; Julho – 1 escapadinha de 1 noite num local insólito e original; Agosto – 1 passeio de balão de ar quente; Setembro – 1 jantar numa casa de fado para 2 pax; Outubro – 1 pequeno-almoço num hotel de 4* para 2 pax; Novembro – 1 fim de semana num hotel 5* do grupo Nau, para 2 pax; Dezembro – 1 workshop de gastronomia saudável durante 3h by Bewell

As regras para participar são:

– ir ao site “Mãe Já Não Tenho Sopa” em https://maejanaotenhosopa.com/ e ver a lista da montra final;

– publicar no Instagram e Facebook uma foto de uma viagem que tenha feito. Na legenda, colocar qual o valor total dos 12 prémios, com as hashtags #anaguiomar #montrafinal, e identificar as páginas @anaguiomar e @maejanaotenhosopa

– Todos os participantes têm de seguir as páginas da Ana Guiomar e “Mãe Já Não tenho Sopa”;

Dia 13 Jan, às 21.h00 H, Ana Guiomar vai partilhar o grande vencedor no site “Mãe Já Não Tenho Sopa”

“Mãe, Já Não Tenho Sopa” é a conta de culinária de Instagram que Ana Guiomar criou em 2015 e se tornou num sucesso nas redes sociais. São 180 mil os seguidores com quem partilha a sua paixão pela culinária. Já deu origem a um livro e agora ganha também nova vida em site.